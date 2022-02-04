Роджер Федерер и Рафаэль Надаль сыграют на Кубке Лэйвера
Надаль: «Федерер – серьезный соперник и одновременно настоящий друг»
Испанец предложил швейцарцу сыграть в паре на Кубке Лэйвера
Фото: tennishead.net
Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от совместного выступления с легендарным швейцарцем Роджером Федерером за сборную Европы на Кубке Лэйвера.
Слова Надаля приводит пресс-служба турнира.
«Я предложил Федереру сыграть пару в Лондоне, и он вроде не против, теперь осталось уговорить нашего капитана Бьорна!
Роджер сыграл огромную роль в моей карьере, он серьезный соперник и одновременно настоящий друг. Здорово вместе быть в команде Европы, и если мы сможем еще раз выйти на корт в паре, то для нас обоих это будет особенный опыт на данном этапе карьеры».
Рафаэль Надаль обошел Роджера Федерера и Новака Джоковича по количеству побед на Grand Slam.
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