Надаль: «Федерер – серьезный соперник и одновременно настоящий друг»

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Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от совместного выступления с легендарным швейцарцем Роджером Федерером за сборную Европы на Кубке Лэйвера.

Слова Надаля приводит пресс-служба турнира.

Роджер сыграл огромную роль в моей карьере, он серьезный соперник и одновременно настоящий друг. Здорово вместе быть в команде Европы, и если мы сможем еще раз выйти на корт в паре, то для нас обоих это будет особенный опыт на данном этапе карьеры».