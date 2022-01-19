Надаль: «Из-за травм колена мне трудно уделять время другим видам спорта»

5-я ракетка мира – о своих тренировках

Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

5-я ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в интервью пресс-службе ATP рассказал, какими видами спорта он увлекается помимо тенниса, а также о том, как поддерживает свою физическую форму.

«Как я работаю над физической формой? Играю в гольф. Я не люблю качаться в зале, предпочитаю играть. Из-за травм колена мне трудно уделять время другим видам спорта. Нужно сосредотачиваться на здоровье и даже ходить в тренажерку. Но вообще у меня просто хорошие гены. Все родственники крупные».

Напомним, Надаль вышел в третий круг AO.