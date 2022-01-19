Надаль пробился во второй круг Australian Open
Надаль: «Из-за травм колена мне трудно уделять время другим видам спорта»
5-я ракетка мира – о своих тренировках
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images
5-я ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в интервью пресс-службе ATP рассказал, какими видами спорта он увлекается помимо тенниса, а также о том, как поддерживает свою физическую форму.
«Как я работаю над физической формой? Играю в гольф. Я не люблю качаться в зале, предпочитаю играть.
Из-за травм колена мне трудно уделять время другим видам спорта. Нужно сосредотачиваться на здоровье и даже ходить в тренажерку. Но вообще у меня просто хорошие гены. Все родственники крупные».
Напомним, Надаль вышел в третий круг AO.
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