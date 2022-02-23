Хуан Мартин Дель Потро начал лечение колена в Швейцарии
Надаль: «Из-за травм у Дель Потро не было возможности построить карьеру, которую он заслужил»
Испанец – об уходе аргентинца из тенниса
Фото: ATP
21-кратный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль поделился мнением о завершении карьеры чемпионом US Open-2009 Хуаном Мартином Дель Потро. Слова испанца приводит Daily Express:
«Очень жаль, что такому человеку, как Хуан Мартин, пришлось пройти через все это на протяжении карьеры. Он один из лучших игроков, выходивших на корт в последние годы. Из-за такого количества проблем со здоровьем он лишился возможности построить карьеру, какую заслужил и какую всем нам хотелось бы видеть».
Дель Потро завершил карьеру в начале февраля, однако он оставил себе «окно» для возвращения в теннис.