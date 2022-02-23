Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Теннис (2 события из 65) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Новак Джокович - Карен Хачанов -:- Запланирован
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Рафаэль Надаль - Денис Кудла 2:0 Окончен
нет важных матчей
Сейчас в эфире
15:50
Бокс. K2 Promotion. Беринчик - Аньянву
13:55
live
Хоккей. Суперлига Париматч. Альтаир - СК Сокол. Прямая трансляция

Надаль: «Из-за травм у Дель Потро не было возможности построить карьеру, которую он заслужил»

Испанец – об уходе аргентинца из тенниса
Теннис ATP
13:40
Надаль: «Из-за травм у Дель Потро не было возможности построить карьеру, которую он заслужил»
Фото: ATP

21-кратный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль поделился мнением о завершении карьеры чемпионом US Open-2009 Хуаном Мартином Дель Потро. Слова испанца приводит Daily Express:

«Очень жаль, что такому человеку, как Хуан Мартин, пришлось пройти через все это на протяжении карьеры. Он один из лучших игроков, выходивших на корт в последние годы. Из-за такого количества проблем со здоровьем он лишился возможности построить карьеру, какую заслужил и какую всем нам хотелось бы видеть».

Дель Потро завершил карьеру в начале февраля, однако он оставил себе «окно» для возвращения в теннис.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хуан Мартин Дель Потро Рафаэль Надаль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Надаль: «Приятно одержать победу, не отдав ни одного сета»
Надаль: «Приятно одержать победу, не отдав ни одного сета»
Теннис ATP
11:46
Надаль уверенно прошел во второй круг турнира в Акапулько
Надаль уверенно прошел во второй круг турнира в Акапулько
Теннис ATP
07:30
Карлос Алькарас: «Не хочу, чтобы меня знали как приемника Надаля»
Карлос Алькарас: «Не хочу, чтобы меня знали как приемника Надаля»
Теннис ATP
22 февраля 18:05
1
Надаль: «Медведев рано или поздно станет первой ракеткой мира»
Надаль: «Медведев рано или поздно станет первой ракеткой мира»
Теннис ATP
21 февраля 19:40
Хуан Мартин Дель Потро начал лечение колена в Швейцарии
Хуан Мартин Дель Потро начал лечение колена в Швейцарии
Теннис ATP
19 февраля 21:25
Надаль рассказал, что помогает ему держать концентрацию на корте
Надаль рассказал, что помогает ему держать концентрацию на корте
Теннис ATP
13 февраля 14:30

Новости: Теннис

Маррей без шансов проиграл Синнеру на турнире в Дубае
Маррей без шансов проиграл Синнеру на турнире в Дубае
ATP
14:54
Марченко драматично проиграл во втором круге «челленджера» в Форли
Марченко драматично проиграл во втором круге «челленджера» в Форли
ATP
14:21
Надаль: «Из-за травм у Дель Потро не было возможности построить карьеру, которую он заслужил»
Надаль: «Из-за травм у Дель Потро не было возможности построить карьеру, которую он заслужил»
ATP
13:40
Конфуз сезона. Австралийский теннисист попал мячом себе в глаз и снялся с турнира
Конфуз сезона. Австралийский теннисист попал мячом себе в глаз и снялся с турнира
ATP
12:47
Вавринка не верит, что Федерер вернется на свой былой уровень
Вавринка не верит, что Федерер вернется на свой былой уровень
ATP
12:33
Надаль: «Приятно одержать победу, не отдав ни одного сета»
Надаль: «Приятно одержать победу, не отдав ни одного сета»
ATP
11:46
Зверева сняли с турнира в Акапулько за то, что он избил ракеткой судейскую вышку
Зверева сняли с турнира в Акапулько за то, что он избил ракеткой судейскую вышку
ATP
11:23
Циципас выиграл Дьере на старте турнира в Акапулько
Циципас выиграл Дьере на старте турнира в Акапулько
ATP
09:39
Три украинки попали в основную сетку турнира в Майами
Три украинки попали в основную сетку турнира в Майами
WTA
08:58
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Послесловие Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Футбол Лига 1 (Франция)
20 февраля 19:24
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Все новости

Анонсы

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — СК «Сокол». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
22:00
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
24 февраля 19:45
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
24 февраля 22:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
26 февраля 10:15
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
26 февраля 14:15
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Шахтер». Онлайн трансляция
26 февраля 17:00
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Миколенко против Зинченко. Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Миколенко против Зинченко. Онлайн трансляция
26 февраля 18:30
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
26 февраля 18:45
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
WEB
TV
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
26 февраля 20:30
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
27 февраля 10:55
Финал Кубка английской лиги. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Финал Кубка английской лиги. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
27 февраля 18:30
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
27 февраля 22:00
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
28 февраля 21:45