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Надаль хочет выступить на декабрьском выставочном турнире в Абу-Даби

«Король грунта» рассказал, как идет восстановление после травмы
Теннис ATP
09:55
Надаль хочет выступить на декабрьском выставочном турнире в Абу-Даби
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал tennismajors.com, как идет восстановление после травмы стопы.

«Есть хорошие дни и плохие, но хороших больше. Я не знаю, когда вернусь, но могу поставить перед собой цель».

Вероятно, Надаль вернется на выставочном турнире в Абу-Даби, который пройдет 16-18 декабря. Также он хочет сыграть один подготовительный турнир в Австралии перед Australian Open.

Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на корте в середине октября.

Рене Тер Велде
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Рафаэль Надаль

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