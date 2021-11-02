Надаль сыграл в теннис с 97-летним украинским рекордсменом
Надаль хочет выступить на декабрьском выставочном турнире в Абу-Даби
«Король грунта» рассказал, как идет восстановление после травмы
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал tennismajors.com, как идет восстановление после травмы стопы.
«Есть хорошие дни и плохие, но хороших больше. Я не знаю, когда вернусь, но могу поставить перед собой цель».
Вероятно, Надаль вернется на выставочном турнире в Абу-Даби, который пройдет 16-18 декабря. Также он хочет сыграть один подготовительный турнир в Австралии перед Australian Open.
Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на корте в середине октября.
Комментарии 0