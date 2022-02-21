Надаль рассказал, что помогает ему держать концентрацию на корте
Надаль: «Медведев рано или поздно станет первой ракеткой мира»
Легендарный испанец уверен в этом
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль уверен в том, что второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев поднимется на первую строчку.
Слова Надаля приводит Eurosport:
«Медведев может стать первой ракеткой мира? Очевидно, что рано или поздно это случится. Новаку уже 34, мне будет 36, Федереру – 40. Молодые игроки наступают. Они будут подниматься в рейтинге. И они очень хороши. Даниил очень сильный игрок, невероятный. Он станет первой ракеткой мира».
Рафаэль Надаль рассказал, что помогает ему держать концентрацию на корте.
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