Зверев: «На Олимпиаде не хватало одного человека – Надаля»

Теннисист завоевал золотую медаль

Александр Зверев / фото - Getty Images

5-я ракетка мира Александр Зверев завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2020. В комментарии Tennis World USA немец рассказал о своих впечатлениях от победы. Теннисист отметил, что 4 из 5 представителей топ-5 рейтинга АТР выступили на Играх в Токио.

«На Олимпиаде не хватало только одного человека – Надаля. Все остальные представители Топ-5 выступали на турнире. Так что все это чепуха. Все были на месте. Думаю, выиграть Олимпиаду сложнее всех остальных турниров. Она проходит раз в четыре года, все представляют свои страны, находятся на эмоциональном подъёме и максимально мотивированы. Поэтому я очень горжусь результатом».

Рафаэль Надаль ранее жестко высказался о выступлении Новака Джоковича на Играх.