Надаль уступил Шаповалову на выставочном турнире в Абу-Даби
Надаль: «Начинать после длинного перерыва сложно, но цель достигнута – я вернулся на корт»
Испанец прокомментировал поражение на двух матчах на выставочном турнире в Абу-Даби
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение на двух матчах на выставочном турнире в Абу-Даби.
Надаля цитирует пресс-служба турнира:
«Начинать после длинного перерыва сложно. Но все хорошо. Цель достигнута – я вернулся на корт, провел два матча, почти четыре часа. В четверг еще потренировался с Рублевым.
Поздравляю Дениса, желаю успехов в следующем сезоне. А я постараюсь пройти свой путь».
Стоит отметить, что «Король грунта» вернулся к соревнованиям после четырех месяцев перерыва.
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