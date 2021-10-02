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Надаль: «Надо уметь извлекать пользу даже из поражений»

6-я ракетка мира – о своем отношении к проигрышам
Теннис ATP
2 октября 15:39
Надаль: «Надо уметь извлекать пользу даже из поражений»
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

6-я ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в интервью порталу Tennis World рассказал о том, как относится к поражениям.

«Мы ежедневно тренируемся, чтобы показывать на корте свой максимум. Мы стремимся к самым высоким результатам. Принимая поражение легко, ты проявляешь неуважение к собственной работе и затраченным усилиям.

Злиться после неудачи – нормально. Однако важно уметь быстро переживать поражения и научиться извлекать из них пользу».

Напомним, Надаль установил новый рекорд ATP.

Источник: GoTennis Михаил Рыбак
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Рафаэль Надаль

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