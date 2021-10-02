Надаль: «В молодости был уверен, что в 30 лет уйду на пенсию»
Надаль: «Надо уметь извлекать пользу даже из поражений»
6-я ракетка мира – о своем отношении к проигрышам
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images
6-я ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в интервью порталу Tennis World рассказал о том, как относится к поражениям.
«Мы ежедневно тренируемся, чтобы показывать на корте свой максимум. Мы стремимся к самым высоким результатам. Принимая поражение легко, ты проявляешь неуважение к собственной работе и затраченным усилиям.
Злиться после неудачи – нормально. Однако важно уметь быстро переживать поражения и научиться извлекать из них пользу».
Напомним, Надаль установил новый рекорд ATP.
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