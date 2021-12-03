Надаль не стал лукавить, отвечая на вопрос, у кого больше шансов побить рекорд по количеству ТБШ

Сейчас испанец, Роджер Федерер и Новак Джокович имеют по 20 побед на мэйджорах

Фото: Tennis Australia / Mark Peterson Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что Новак Джокович имеет наилучшие шансы установить рекорд по количеству побед на турнирах серии Большого шлема. Слова «Короля грунта» приводит Eurosport: «Конечно, самые лучшие шансы – у Новака. Не стоит себе врать. Я и Роджер находимся там, где находимся. Джокович играет великолепно, сейчас его время. Не имеет смысла игнорировать реальность. Сложно сказать, что будет в конце следующего сезона, но в данный момент Новак – безусловный фаворит». Напомним, сейчас Роджер Федерер, Джокович и Надаль имеют по 20 побед на турнирах серии Большого шлема.

Ранее стало известно, что Федерер пропустит два ближайших мэйджора.

Сергей Остапенко