Джокович поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Кубка Дэвиса
Надаль не стал лукавить, отвечая на вопрос, у кого больше шансов побить рекорд по количеству ТБШ
Сейчас испанец, Роджер Федерер и Новак Джокович имеют по 20 побед на мэйджорах
Фото: Tennis Australia / Mark Peterson
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что Новак Джокович имеет наилучшие шансы установить рекорд по количеству побед на турнирах серии Большого шлема. Слова «Короля грунта» приводит Eurosport:
«Конечно, самые лучшие шансы – у Новака. Не стоит себе врать. Я и Роджер находимся там, где находимся. Джокович играет великолепно, сейчас его время.
Не имеет смысла игнорировать реальность. Сложно сказать, что будет в конце следующего сезона, но в данный момент Новак – безусловный фаворит».
Напомним, сейчас Роджер Федерер, Джокович и Надаль имеют по 20 побед на турнирах серии Большого шлема.
Ранее стало известно, что Федерер пропустит два ближайших мэйджора.
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