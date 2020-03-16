Надаль не сыграет на Miami Open в этом году

Испанец отказался от выступления на соревнованиях во Флориде

Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль не сыграет на Мастерсе в Майами в этом году. Испанский теннисист в Twitter прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Я должен полностью восстановиться и подготовится к выступлению на грунте в Европе».

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 16, 2021

Надаль не играл в Майами в 2018 и 2019 годах (в сезоне-2020 турнир был отменен). За свою карьеру 34-летний теннисист пять раз был финалистом Miami Open.

Рафаэль Надаль также отказался играть на турнире в Дубае.