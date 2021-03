Надаль не сыграет на Miami Open в этом году

Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль не сыграет на Мастерсе в Майами в этом году. Испанский теннисист в Twitter прокомментировал ситуацию следующим образом:

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support