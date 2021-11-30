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Надаль не сыграет за Испанию на ATP Cup-2022

В компанию к легенде тенниса добавились и Алькарас с Гранольерсом
Теннис ATP
30 ноября 21:27
Надаль не сыграет за Испанию на ATP Cup-2022
Рафаэль Надаль / Фото - richardmille
Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Марсель Гранольерс отказались принимать участие в составе команды Испании на ATP Cup-2022, который стартует 1 января в Сиднее (Австралия). Об этом сообщает Marca.

Испанские теннисисты намерены продлить предсезонную подготовку, чтобы в оптимальном состоянии подойти к Australian Open.

Надаль из-за травмы стопы не играл с августа.

Ранее стало известно, что Рафаэль планирует провести выставочный турнир в Абу-Даби, который состоится 16-18 декабря.

Владимир Кириченко
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