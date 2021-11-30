Надаль: «Вся наша теннисная семья надеется скоро увидеться с Шуай Пэн»
Надаль не сыграет за Испанию на ATP Cup-2022
В компанию к легенде тенниса добавились и Алькарас с Гранольерсом
Рафаэль Надаль / Фото - richardmilleРафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Марсель Гранольерс отказались принимать участие в составе команды Испании на ATP Cup-2022, который стартует 1 января в Сиднее (Австралия). Об этом сообщает Marca.
Испанские теннисисты намерены продлить предсезонную подготовку, чтобы в оптимальном состоянии подойти к Australian Open.
Надаль из-за травмы стопы не играл с августа.
Ранее стало известно, что Рафаэль планирует провести выставочный турнир в Абу-Даби, который состоится 16-18 декабря.
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