Надаль не верит, что снова способен стать первой ракеткой мира

Испанский теннисист играет слишком мало турниров

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21-кратный победитель турниров серии Большого шлема, пятая ракетка мира Рафаэль Надаль не верит, что снова сможет стать лидером мирового рейтинга. Слова испанского теннисиста приводит apnews.com:

«В последние годы я стал играть меньше турниров и сейчас, на данном этапе своей карьеры, стараюсь выбирать те места, которые вызывают позитивные эмоции. Для меня это в прошлом. Думаю, физические проблемы лишили меня возможности добиться этой цели, сейчас преследовать ее было бы ошибкой. Если я смогу этого добиться, играя турниры выборочно, я буду очень счастлив».

На этой неделе Надаль выступает на турнире в Акапулько, где накануне пробился во второй круг.