Надаль – о дисквалификации Зверева: «ATP потребовала уважение к себе и судьям»

Фото: ATP

Рафаэль Надаль поделился мнением о дисквалификации Александра Зверева с турнира в Акапулько:



Мне кажется, он выпустил хорошее заявление, потому что извинился и сказал, что в будущем такие вещи повторяться не должны.

По-моему, логично, что ATP потребовала уважения к себе и судьям. Такое поведение необходимо пресекать, потому что мы подаем пример множеству детей. Спорт должен поддерживать положительные ценности.

При этом я считаю, что для Саши это был изолированный инцидент, и больше его наказывать не нужно. Все допускают ошибки. Я надеюсь, что к нему не будут применять жестких мер и мы скоро увидим его на корте.