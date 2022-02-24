Надаль уничтожил Козлова во втором раунде турнира в Акапулько
Надаль – о дисквалификации Зверева: «ATP потребовала уважение к себе и судьям»
После поражения в паре немец не смог совладать с эмоциями
Фото: ATP
Рафаэль Надаль поделился мнением о дисквалификации Александра Зверева с турнира в Акапулько:
Могу сказать только, что это очень неприятная ситуация. Я сочувствую Саше, потому что у нас очень хорошие отношения. Но он заслужил это наказание, так себя вести нельзя. Это должно послужить ему уроком.
Мне кажется, он выпустил хорошее заявление, потому что извинился и сказал, что в будущем такие вещи повторяться не должны.
По-моему, логично, что ATP потребовала уважения к себе и судьям. Такое поведение необходимо пресекать, потому что мы подаем пример множеству детей. Спорт должен поддерживать положительные ценности.
При этом я считаю, что для Саши это был изолированный инцидент, и больше его наказывать не нужно. Все допускают ошибки. Я надеюсь, что к нему не будут применять жестких мер и мы скоро увидим его на корте.
Напомним, что Надаль вышел в четвертьфинал соревнований.
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