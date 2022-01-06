Австралийский суд может принять решение оставить Джоковича в Мельбурне до 10 января
Надаль – о ситуации вокруг Джоковича: «Мир уже достаточно настрадался. Вакцинируйся»
Легендарный испанец высказался в адрес своего визави
Рафаэль Надаль / Фото - ausports20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль поделился мнением относительно скандальной ситуации вокруг лидера рейтинга ATP, серба Новака Джоковича, который прилетел в Австралию для участия в «мэйджоре».
Цитирует слова Надаля в своем Twitter журналист Бен Ротенберг.
«Мир уже достаточно настрадался. Вакцинируйся. Если бы он хотел, то сыграл бы в Австралии без проблем. Но он принял свое решение. Все имеют право на это, но тогда будут последствия, не так ли?».
Напомним, пограничная служба Австралии задержала Джоковича в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель.