Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Надаль – о ситуации вокруг Джоковича: «Мир уже достаточно настрадался. Вакцинируйся»

Легендарный испанец высказался в адрес своего визави
Теннис ATP
09:19
Надаль – о ситуации вокруг Джоковича: «Мир уже достаточно настрадался. Вакцинируйся»
Рафаэль Надаль / Фото - ausports
20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль поделился мнением относительно скандальной ситуации вокруг лидера рейтинга ATP, серба Новака Джоковича, который прилетел в Австралию для участия в «мэйджоре».

Цитирует слова Надаля в своем Twitter журналист Бен Ротенберг.

«Мир уже достаточно настрадался. Вакцинируйся. Если бы он хотел, то сыграл бы в Австралии без проблем. Но он принял свое решение. Все имеют право на это, но тогда будут последствия, не так ли?».


Напомним, пограничная служба Австралии задержала Джоковича в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Новак Джокович Рафаэль Надаль Australian Open

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Австралийский суд может принять решение оставить Джоковича в Мельбурне до 10 января
Австралийский суд может принять решение оставить Джоковича в Мельбурне до 10 января
Теннис Grand Slam
08:38
Отец Джоковича: «Если моего сына не отпустят через полчаса, мы соберемся на улицах»
Отец Джоковича: «Если моего сына не отпустят через полчаса, мы соберемся на улицах»
Теннис Grand Slam
05 января 22:10
Барти: «Медицинские показания Джоковича меня не касаются»
Барти: «Медицинские показания Джоковича меня не касаются»
Теннис Grand Slam
05 января 21:30
«Не самая обычная поездка в Австралию». Тренер Джоковича выложил фото из аэропорта в Мельбурне
«Не самая обычная поездка в Австралию». Тренер Джоковича выложил фото из аэропорта в Мельбурне
Теннис Grand Slam
05 января 20:30
Отец Джоковича: «У Новака отобрали телефон и лишили связи с миром. Его охраняет полиция»
Отец Джоковича: «У Новака отобрали телефон и лишили связи с миром. Его охраняет полиция»
Теннис Grand Slam
05 января 18:58
«Австралия не заслуживает проведения Шлема». Американский теннисист – о ситуации с Джоковичем
«Австралия не заслуживает проведения Шлема». Американский теннисист – о ситуации с Джоковичем
Теннис Grand Slam
05 января 18:40

Новости: Теннис

Надаль – о ситуации вокруг Джоковича: «Мир уже достаточно настрадался. Вакцинируйся»
Надаль – о ситуации вокруг Джоковича: «Мир уже достаточно настрадался. Вакцинируйся»
ATP
09:19
Австралийский суд может принять решение оставить Джоковича в Мельбурне до 10 января
Австралийский суд может принять решение оставить Джоковича в Мельбурне до 10 января
Grand Slam
08:38
Сачко зачехлил ракетку на челленджере в Австралии
Сачко зачехлил ракетку на челленджере в Австралии
ATP
07:48
Отец Джоковича: «Если моего сына не отпустят через полчаса, мы соберемся на улицах»
Отец Джоковича: «Если моего сына не отпустят через полчаса, мы соберемся на улицах»
Grand Slam
05 января 22:10
Барти: «Медицинские показания Джоковича меня не касаются»
Барти: «Медицинские показания Джоковича меня не касаются»
Grand Slam
05 января 21:30
«Не самая обычная поездка в Австралию». Тренер Джоковича выложил фото из аэропорта в Мельбурне
«Не самая обычная поездка в Австралию». Тренер Джоковича выложил фото из аэропорта в Мельбурне
Grand Slam
05 января 20:30
Отец Джоковича: «У Новака отобрали телефон и лишили связи с миром. Его охраняет полиция»
Отец Джоковича: «У Новака отобрали телефон и лишили связи с миром. Его охраняет полиция»
Grand Slam
05 января 18:58
«Австралия не заслуживает проведения Шлема». Американский теннисист – о ситуации с Джоковичем
«Австралия не заслуживает проведения Шлема». Американский теннисист – о ситуации с Джоковичем
Grand Slam
05 января 18:40
Джоковичу отказали во въезде в Австралию
Джоковичу отказали во въезде в Австралию
ATP
05 января 17:50
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Все новости