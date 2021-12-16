Рафаэль Надаль установил новый рекорд ATP
Надаль – об участии на Australian Open: «У меня мало соревновательной практики перед таким напряженным турниром»
Титулованный испанец проведет лишь один старт перед началом «мэйджора»
16:21
Рафаэль Надаль / Фото - insider.com20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема», легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своих физических кондициях перед началом сезона-2021.
Цитирует испанца в Twitter инсайдер Рим Абуллейл.
«Мой опыт говорит, что все очень быстро меняется. Сейчас что-то кажется невозможным или почти невозможным – никто не знает, что может произойти через месяц. Все, чего я хочу, – подготовиться. Если есть малейшие шансы, что я буду здоров и смогу сыграть турнир перед Australian Open, провести там 20 дней до «Большого шлема» и хорошо потренироваться».
«Я отлично поработал дома, тренировался с правильным настроем и нагрузками, много занимался физподготовкой. Так что нога позволяет все это делать – никогда не знаешь, что будет дальше. Но сейчас я надеюсь поехать в Австралию и быть достаточно здоровым, чтобы хорошо чувствовать себя на турнире. Я знаю, что мне будет суперсложно. Если все пойдет хорошо, я сыграю только один турнир до Australian Open и два матча [в Абу-Даби], так что соревновательной практики перед таким сложным и напряженным турниром, как Australian Open, будет мало».
«Но главное всегда здоровье. Если я здоров, у меня остается внутренний огонь, чтобы двигаться вперед и бороться за свои цели».
Напомним, Надаль установил новый рекорд ATP.
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