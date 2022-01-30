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Надаль обошел Федерера и Джоковича по количеству побед на турнирах серии Большого шлема

Все благодаря камбэку в финале Australian Open
Теннис Grand Slam
17:27
Надаль обошел Федерера и Джоковича по количеству побед на турнирах серии Большого шлема
Фото: пресс-служба Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль стал самым титулованным теннисистом в истории.

Победа на Australian Open стала 21-й для Надаля на турнирах серии Большого шлема. Самым успешным турниром является Roland Garros, где испанец 13 раз становился чемпионом. Там же он и выиграл свой первый мэйджор в 2005 году.

Преследователями Надаля являются Роджер Федерер и Новак Джокович, у которых по 20 побед на Grand Slam.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии-2022 Надаль победил Даниила Медведева, впервые с 2007 года отыгравшись с 0:2 по партиям.

Сергей Остапенко
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Рафаэль Надаль Новак Джокович Даниил Медведев

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