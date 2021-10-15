«На стадионе US Open атмосфера будто наэлектризована». Джокович – о победе над Нишикори
Надаль объяснил, почему Нишикори не реализовал весь свой потенциал
Испанец считает, что японец мог бы регулярно бороться за победы на мэйджорах
Фото: Tennis World USA
Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился мнением о японском теннисисте Кеи Нишикори. Слова испанца приводит Tennis World:
«Это топовый игрок, который много лет держится в Туре. К сожалению, ему серьезно мешают травмы. Если бы не эти паузы, Кеи точно вошел бы в Топ-5 и боролся за финалы Шлемов.
Травмы – это просто удача или неудача. Стоит понимать, что это не ответственность Нишикори. Кеи – профессионал, и он делает все возможное».
Лучший результат Нишикори в рейтинге – четвертая позиция. На турнирах серии Большого шлема он сыграл один финал – US Open-2014.
На Открытом чемпионате США этого года Нишикори проиграл в третьем круге.
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