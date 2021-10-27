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Надаль поддержал Бензема накануне церемонии вручения «Золотого мяча»
Испанец – о своем отношении к звездному игроку «Реала»
Рафаэль Надаль / фото - Tennis World USA
5-я ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к форварду мадридского «Реала» Кариму Бензема накануне церемонии вручения «Золотого мяча».
В своем Twitter Надаль написал, что восхищается стилем игры француза и желает ему удачи в борьбе за награду.
«Он восхищается меня своим стилем игры, самоотверженностью и профессионализмом. Желаю Бензема удачи в борьбе за «Золотой мяч».
Напомним, наставник «Реал» Карло Анчелотти считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч».
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