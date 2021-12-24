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Надаль: «После одной из побед над Федерером я чувствовал себя просто отвратительно»
Испанец поделился воспоминаниями от финала Australian Open-2009
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images
Шестая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль поделился воспоминаниями от финала Australian Open-2009, в котором он победил швейцарца Роджера Федерера после девяти часов проведенных на корте. Цитирует Надаля портал Tennis World.
«Перед финалом сил вообще не было, я не чувствовал энергии и медленно реагировал. Дядя Тони рассказывал мне план на матч: нужно уверенно стартовал и держать инициативу. Так я и сделал.
Старался не обращать внимание на усталость, и в итоге даже смог победить. После этого несколько дней чувствовал себя просто отвратительно».
Напомним, Рафаэль Надаль установил новый рекорд ATP.
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