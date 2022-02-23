Надаль уверенно прошел во второй круг турнира в Акапулько
Надаль: «Приятно одержать победу, не отдав ни одного сета»
Испанский теннисист выиграл первый матч после Australian Open
Фото: пресс-служба турнира
Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Денисом Кудлой (6:3, 6:2) в матче первого круга турнира серии ATP 500 в Акапулько. Слова испанского теннисиста приводит Tennis 365:
«Матч получился позитивным. Думаю, я здорово начал. Приятно одержать победу, не отдав ни одного сета. Это придает дополнительную уверенность.
Я чувствовал себя очень уверенно для первого матча на турнире. Конечно, в некоторые моменты можно было сыграть лучше, но я доволен. Не могу жаловаться».
Уже известен соперник Надаля по второму кругу.
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