Надаль: «Из-за травм колена мне трудно уделять время другим видам спорта»
Надаль пробился в 1/8 финала Australian Open
Испанец разобрался с Кареном Хачановым
15:35
Рафаэль Надаль / фото - REUTERS
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в третьем круге Australian Open в четырех сетах одержал победу над россиянином Кареном Хачановым со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:1.
Матч продолжался 2 часа 50 минут. За это время Надаль записал на свой счет 4 эйса, 39 виннеров и 30 неточностей. Хачанов же 13 раз подал навылет, активно выиграл 36 очков и допустил 42 невынужденные ошибки.
Во втором круге Australian Open Рафаэль Надаль победил Янника Ханфманна.
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