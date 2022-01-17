Надаль: «Придет день, когда я не смогу вернуться после травмы, а пока я хочу попробовать еще раз»
Надаль пробился во второй круг Australian Open
Испанцу для этого потребовалось три сета
09:31
Рафаэль Надаль / Фото: Sky Sports
В первом круге Australian Open испанец Рафаэль Надаль (ATP 5) выиграл у американца Маркоса Хирона (ATP 66) со счетом 6:1, 6:4, 6:2.
Матч продлился 111 минут, в течение которых Надаль подал семь эйсов против двух у соперника. Также оба теннисиста сделали по две двойные ошибки.
Также Надаль реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов.
Во втором круге Надаль сыграет с победителем матча Янника Ханфманна и Танаси Коккинакиса.
Напомним, ранее первую ракетку мира Новака Джоковича депортировали из Австралиии.
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