Надаль пробился во второй круг Australian Open

Испанцу для этого потребовалось три сета

Рафаэль Надаль / Фото: Sky Sports

В первом круге Australian Open испанец Рафаэль Надаль (ATP 5) выиграл у американца Маркоса Хирона (ATP 66) со счетом 6:1, 6:4, 6:2.



Матч продлился 111 минут, в течение которых Надаль подал семь эйсов против двух у соперника. Также оба теннисиста сделали по две двойные ошибки.

Также Надаль реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов.

Во втором круге Надаль сыграет с победителем матча Янника Ханфманна и Танаси Коккинакиса.

Напомним, ранее первую ракетку мира Новака Джоковича депортировали из Австралиии.