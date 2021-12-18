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Надаль: «Рад, что Маррей на таком высоком уровне после всего, что ему пришлось перенести»

Легендарный испанец – о поражении от британца на турнире в Абу-Даби

Теннис ATP
10:26
Надаль: «Рад, что Маррей на таком высоком уровне после всего, что ему пришлось перенести»
Рафаэль Надаль / Фото - nbcnews.com
20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема», легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после своего поражения (6:3, 7:5) от экс-первой ракетке мира, британца Энди Маррея на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Цитирует Надаля пресс-служба турнира.

«Все отлично. Я рад вернуться в борьбу в Абу-Даби, потому что мне здесь нравится. Мы с Энди давно не встречались на корте. Я рад, что он на таком высоком уровне после всего, что ему пришлось перенести. Что касается меня, то я просто вернулся в игру и провел неплохой матч. Я так давно не играл, что получил бурю положительных эмоций».


В финале турнира Маррею предстоит встреча против Андрея Рублева, победившего Дениса Шаповалова. Надаль сразится с тем же Шаповаловым за 3-е место турнира.

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Владимир Кириченко
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Рафаэль Надаль Энди Маррей

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