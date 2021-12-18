Надаль: «Рад, что Маррей на таком высоком уровне после всего, что ему пришлось перенести»

Легендарный испанец – о поражении от британца на турнире в Абу-Даби





Рафаэль Надаль / Фото - nbcnews.com 20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема», легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после своего поражения Энди Маррея на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).



Цитирует Надаля пресс-служба турнира.



«Все отлично. Я рад вернуться в борьбу в Абу-Даби, потому что мне здесь нравится. Мы с Энди давно не встречались на корте. Я рад, что он на таком высоком уровне после всего, что ему пришлось перенести. Что касается меня, то я просто вернулся в игру и провел неплохой матч. Я так давно не играл, что получил бурю положительных эмоций».



В финале турнира Маррею предстоит встреча против Андрея Рублева, победившего Дениса Шаповалова. Надаль сразится с тем же Шаповаловым за 3-е место турнира.



Накануне

20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема», легендарный испанский теннисистподелился эмоциями после своего поражения (6:3, 7:5) от экс-первой ракетке мира, британцана выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).Цитирует Надалятурнира.В финале турнира Маррею предстоит встреча против, победившего. Надаль сразится с тем же Шаповаловым за 3-е место турнира.Накануне Надаль установил новый рекорд ATP

Владимир Кириченко