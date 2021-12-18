Сегодня Маррей и Надаль проведут первый очный матч за последние пять с половиной лет
Надаль: «Рад, что Маррей на таком высоком уровне после всего, что ему пришлось перенести»
Легендарный испанец – о поражении от британца на турнире в Абу-Даби
Рафаэль Надаль / Фото - nbcnews.com20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема», легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после своего поражения (6:3, 7:5) от экс-первой ракетке мира, британца Энди Маррея на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
Цитирует Надаля пресс-служба турнира.
«Все отлично. Я рад вернуться в борьбу в Абу-Даби, потому что мне здесь нравится. Мы с Энди давно не встречались на корте. Я рад, что он на таком высоком уровне после всего, что ему пришлось перенести. Что касается меня, то я просто вернулся в игру и провел неплохой матч. Я так давно не играл, что получил бурю положительных эмоций».
В финале турнира Маррею предстоит встреча против Андрея Рублева, победившего Дениса Шаповалова. Надаль сразится с тем же Шаповаловым за 3-е место турнира.
Накануне Надаль установил новый рекорд ATP.
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