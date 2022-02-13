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Надаль рассказал, что помогает ему держать концентрацию на корте

Испанец объясняет, почему теннис – очень тяжелый вид спорта
Теннис ATP
13 февраля 14:30
Надаль рассказал, что помогает ему держать концентрацию на корте
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

5-я ракетка мира, победитель 21-го турнира «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль в интервью пресс-службе ATP рассказал о ритуалах, которые он регулярно делает на корте, а также об их конкретной роли в матче.

«Теннис – очень тяжелый вид спорта в психологическом плане. В нем требуется постоянно держать концентрацию. Нужно находить способ сосредоточиться на игре почти на 100%, не отвлекаясь на внешние факторы. Я достигаю этого, выполняя все свои ритуалы.

Не знаю, хорошо это или плохо, но в моем случае это работает. Есть несколько ритуалов, которые помогают мне сконцентрироваться на том, что я делаю на корте. Так я провожу грань между теннисом и остальной жизнью».

Напомним, дядя Надаля объяснил, как Джоковичу удалось финишировать на первом месте мирового рейтинга в прошлом сезоне.

 

Михаил Рыбак
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