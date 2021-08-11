Надаль болеет за «Реал», но даже он расстроился после ухода Месси из «Барселоны»
Надаль снялся с Masters в Торонто из-за травмы
От участия в турнире также отказался Роджер Федерер
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вынужден сняться с турнира серии Masters в Торонто.
Причиной такого решения стала травма левой ноги.Во втором круге Надаль должен был сыграть против Ллойда Харриса. Место испанца в сетке займет лаки-лузер Фелисиано Лопес.
С Masters в Торонто также снялся Роджер Федерер.