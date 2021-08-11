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Надаль снялся с Masters в Торонто из-за травмы

От участия в турнире также отказался Роджер Федерер
Теннис ATP
09:20
Надаль снялся с Masters в Торонто из-за травмы
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вынужден сняться с турнира серии Masters в Торонто.

Причиной такого решения стала травма левой ноги.

Во втором круге Надаль должен был сыграть против Ллойда Харриса. Место испанца в сетке займет лаки-лузер Фелисиано Лопес.

С Masters в Торонто также снялся Роджер Федерер.

Рене Тер Велде
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Теги

Рафаэль Надаль травмы

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