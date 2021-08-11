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Надаль снялся с Masters в Цинциннати

Испанский теннисист травмировался на турнире в Торонто
Теннис ATP
19:40
Надаль снялся с Masters в Цинциннати
Фото: Tennis Australia / Mark Peterson

20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль снялся с хардового турнира серии Masters в Цинциннати, сообщила пресс-служба соревнования.

Причина – травма левой стопы, которую испанец получил на аналогичном турнире в Торонто.

Пока непонятно, сможет ли Надаль сыграть на US Open.

Ранее о неучастии в Цинциннати сообщили Новак Джокович и Роджер Федерер.

Сергей Остапенко
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Рафаэль Надаль

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