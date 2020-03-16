Надаль согласился сыграть на обновленном стадионе мадридского «Реала». Вероятный соперник – Федерер

Президент «сливочных» Перес хочет установить новый рекорд посещаемости

Надаль и Федерер / фото - Getty Images

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль согласился сыграть теннисный матч на стадионе мадридского «Реала» – «Сантьяго Бернабеу» после его реконструкции в 2022 году.

Президент «сливочных» Флорентино Перес намерен организовать поединок с наибольшим числом зрителей в истории. Рекорд принадлежит Надалю и Роджеру Федереру. Накануне пандемии коронавируса теннисисты собрали на трибунах стадиона в ЮАР 52 тысячи зрителей.

Фукнционер хочет и на этот раз предложит легендарного швейцарца составить оппозицию Надалю. Если тот откажется, то Перес рассмотрит других представителей топ-5 рейтинга АТР, сообщает express.co.uk.

Надаль недавно отказался принять участие на турнире в Майами из-за подготовки к грунтовому сезону. Федерер после возвращения на корт провел пока лишь 2 матча.