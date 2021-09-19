Надаль: «Теннис – это спорт постоянных поражений»

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20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль рассказал, как нужно относиться к поражениям. Слова испанского теннисиста приводит Tennis Majors:

Из-за этого у нас абсолютно другой психологический подход к матчам. Но все-таки я думаю, что наибольшее личное удовлетворение вы испытываете, когда знаете, что каждый день прилагали все усилия для достижения своей цели. Достигли вы ее или нет – не самое важное, счастье приносит тот факт, что вы выкладываетесь на максимум. Это дороже любого успеха».