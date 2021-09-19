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Надаль: «Теннис – это спорт постоянных поражений»

«Король грунта» считает, что любой игрок должен научиться жить с неудачами
Теннис ATP
13:50
Надаль: «Теннис – это спорт постоянных поражений»
Фото: Getty Images

20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль рассказал, как нужно относиться к поражениям. Слова испанского теннисиста приводит Tennis Majors:

«Теннис – это спорт постоянных поражений. Каждую неделю или почти каждую мы проигрываем. Поражения представляют собой очень важную часть тенниса, вы должны научиться жить с этим. Да, это тяжело психологически. В гольфе, например, когда вас спрашивают, как прошел турнир, вы отвечаете: «Я финишировал 10-м или около того». В теннисе всегда: «Я проиграл в таком-то раунде». Всегда присутствует это слово «проиграл».

Из-за этого у нас абсолютно другой психологический подход к матчам. Но все-таки я думаю, что наибольшее личное удовлетворение вы испытываете, когда знаете, что каждый день прилагали все усилия для достижения своей цели. Достигли вы ее или нет – не самое важное, счастье приносит тот факт, что вы выкладываетесь на максимум. Это дороже любого успеха».


Ранее Надаль рассказал, как проходит восстановление после травмы.

Сергей Остапенко
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