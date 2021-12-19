Надаль: «Теперь мне предстоит принять решение по поводу Australian Open»

Испанец выступил на турнире в Абу-Даби после полугодового перерыва

Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

6-я ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в интервью порталу Tennis 365 подвел итоги своих выступлений на турнире в Абу-Даби, а также рассказал о планах на начало сезона.

«Мне надо обсудить все со своей командой, посмотреть на реакцию организма после турнира в Абу-Даби. Даже будучи не в лучшей форме, я смог навязать борьбу Топ-теннисистам. Теперь мне предстоит принять решение по поводу Australian Open. Травма ноги все еще напоминает о себе. В моем возрасте надо внимательно относиться к своему организму и его реакциями».

Ранее Надаль рассказал о своих взаимоотношениях с Федерером.