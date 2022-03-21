Надаль: «У меня были шансы, но я не реализовал слишком много моментов»
Надаль: «У меня были проблемы с дыханием – может быть, что-то с ребром»
Легендарный испанец рассказал о проблемах со здоровьем
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал пресс-службе ATP о проблемах со здоровьем во время финального матча на Masters в Индиан-Уэллсе.
«Честно говоря, мне было больно. У меня были проблемы с дыханием. Может быть, это что-то с ребром, я еще не знаю. Когда я дышу, когда я двигаюсь, это все время ощущается как игла внутри. У меня немного кружится голова, потому что мне больно. Это своего рода боль, которая сильно ограничивает меня. Дело не только в боли – я чувствую себя не очень хорошо, потому что это влияет на мое дыхание».
В финале Masters в Индиан-Уэллсе Рафаэль Надаль уступил Тейлору Фритцу.
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