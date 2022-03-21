Надаль уступил Фритцу в финале Masters в Индиан-Уэллсе
Надаль: «У меня были шансы, но я не реализовал слишком много моментов»
Легендарный испанец прокомментировал поражение в финале Masters в Индиан-Уэллсе
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал пресс-службе ATP поражение в финале Masters в Индиан-Уэллсе.
«Я старался изо всех сил. Конечно, это был не мой день, но такое случается. Я не раз бывал в таких ситуациях, у меня есть опыт. Конечно, трудно было играть в таком финале, как этот. Я старался до самого конца, вот и все. У меня были шансы во втором сете, но я не реализовал слишком много моментов. Думаю, это трудный матч для анализа с моей стороны, потому что я не смог сделать много вещей. Это финал. Я пытался, но проиграл великолепному игроку».
В финале Masters в Индиан-Уэллсе Рафаэль Надаль уступил Тейлору Фритцу.
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