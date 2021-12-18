Надаль: «Рад, что Маррей на таком высоком уровне после всего, что ему пришлось перенести»
Надаль: «У меня теплые отношения с Федерером. Мы регулярно созваниваемся»
У испанца спросили о сроках возвращения швейцарца на корт
Фото: Tennishead
Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль рассказал о своих отношениях с Роджером Федерером. Испанского теннисиста в Twitter цитирует журналистка Реем Абулейль:
«Не могу раскрывать то, что мы обсуждаем в личных беседах. Однако скажу, что у меня действительно теплые отношения с Роджером и мы регулярно созваниваемся.
Я всегда знал, что он намеревается вернуться, однако конкретных сроков я вам назвать не могу».
Федерер не выступал на турнирах с Wimbledon-2021. Известно, что в 2022 году швейцарец пропустит Australian Open и Roland Garros.
Что касается Надаля, то он накануне уступил Энди Маррею в полуфинале выставочных соревнований в Абу-Даби.
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