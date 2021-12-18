Надаль: «У меня теплые отношения с Федерером. Мы регулярно созваниваемся»

У испанца спросили о сроках возвращения швейцарца на корт

Фото: Tennishead

Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль рассказал о своих отношениях с Роджером Федерером. Испанского теннисиста в Twitter цитирует журналистка Реем Абулейль:

«Не могу раскрывать то, что мы обсуждаем в личных беседах. Однако скажу, что у меня действительно теплые отношения с Роджером и мы регулярно созваниваемся. Я всегда знал, что он намеревается вернуться, однако конкретных сроков я вам назвать не могу».

Федерер не выступал на турнирах с Wimbledon-2021. Известно, что в 2022 году швейцарец пропустит Australian Open и Roland Garros.

Что касается Надаля, то он накануне уступил Энди Маррею в полуфинале выставочных соревнований в Абу-Даби.