Надаль не верит, что снова способен стать первой ракеткой мира
Надаль уничтожил Козлова во втором раунде турнира в Акапулько
Легендарный испанец отдал своему визави лишь три гейма
Рафаэль Надаль / Фото - rafaelnadalfansВ Акапулько (Мексика) завершился матч 2-го раунда теннисного турнира категории ATP 500, в котором встретились пятая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль и американец Стефан Козлов.
Встреча завершилась победой Надаля в двух сетах со счетом 6:0, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. В активе Надаля 2 эйса, нет двойных ошибок и 5 из 6 (83%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – ни одного эйса, 0 двойных ошибок и один удачный брейк (100%).
В четвертьфинале турнира в Акапулько Надаль встретится с другим американцем, 39-й ракеткой мира Томми Полом.
Ранее грек Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько, обыграв в двух сетах Джей-Джей Вульфа (6:1, 6:0).
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