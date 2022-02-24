Надаль уничтожил Козлова во втором раунде турнира в Акапулько

Легендарный испанец отдал своему визави лишь три гейма

Рафаэль Надаль / Фото - rafaelnadalfans

В Акапулько (Мексика) завершился матч 2-го раунда теннисного турнира категории ATP 500, в котором встретились пятая ракетка мира, испанский теннисисти американецВстреча завершилась победой Надаля в двух сетах со счетом 6:0, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. В активе Надаля 2 эйса, нет двойных ошибок и 5 из 6 (83%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – ни одного эйса, 0 двойных ошибок и один удачный брейк (100%).В четвертьфинале турнира в Акапулько Надаль встретится с другим американцем, 39-й ракеткой мираРанее грек Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько, обыграв в двух сетах