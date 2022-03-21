Надаль уступил Фритцу в финале Masters в Индиан-Уэллсе

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут

Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в двух сетах уступил представителю США Тейлору Фритцу в финале Masters в Индиан-Уэллсе со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Надаль оформил две подачи навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти. У Фритца – один эйс, три двойных и четыре реализованных брейка из девяти.

Стоит отметить, что Фритц завоевал свой второй титул в карьере. Ранее американский теннисист выиграл турнир в Истбурне в 2019 году.

Рафаэль Надаль вернется в топ-3 рейтинга ATP.