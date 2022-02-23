Надаль уверенно прошел во второй круг турнира в Акапулько

Для победы испанцу потребовалось всего два сета

Рафаэль Надаль / Фото: twitter.com/abiertotelcel

В первом круге турнира в мексиканском Акапулько испанец Рафаэль Надаль (ATP 5) выиграл у американца Дениса Кудлы (ATP 100) со счетом 6:3, 6:2.



Матч продлился 77 минут, в течение которых Надаль подал восемь эйсов против четырех у соперника. При этом Рафаэль не допускал двойных ошибок, тогда как у Кудлы их было четыре.

Также Надаль реализовал три из пяти брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Надаль сыграет против Стефана Козлова (ATP 130).

Напомним, ранее в Акапулько состоялся самый поздний матч в истории тенниса.



