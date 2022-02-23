Надаль: «Медведев рано или поздно станет первой ракеткой мира»
Надаль уверенно прошел во второй круг турнира в Акапулько
Для победы испанцу потребовалось всего два сета
Рафаэль Надаль / Фото: twitter.com/abiertotelcel
В первом круге турнира в мексиканском Акапулько испанец Рафаэль Надаль (ATP 5) выиграл у американца Дениса Кудлы (ATP 100) со счетом 6:3, 6:2.
Матч продлился 77 минут, в течение которых Надаль подал восемь эйсов против четырех у соперника. При этом Рафаэль не допускал двойных ошибок, тогда как у Кудлы их было четыре.
Также Надаль реализовал три из пяти брейк-пойнтов.
Во втором круге турнира Надаль сыграет против Стефана Козлова (ATP 130).
Напомним, ранее в Акапулько состоялся самый поздний матч в истории тенниса.
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