Надаль: «В моем возрасте тяжело, когда проблем больше, чем тебе по силам»

Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал пресс-службе ATP мотивацию и физическое состояние перед турниром в Риме.

Конечно, в моем возрасте тяжело, когда проблем больше, чем тебе по силам. С разными болями можно справиться. Проблемы появляются, когда ты чувствуешь, что из-за этого уже не можешь бороться за то, что тебя мотивирует.

Мне нужно прибавлять. Нужно время, чтобы прибавить во всем, и это нормально. Мне нужно прибавить в движении, в физической подготовке, в чтении игры. В целом турнир в Мадриде прошел положительно – хотя в плане условий он для меня, наверное, самый сложный.

Я с радостью приехал в Рим. Я очень люблю этот город, с ним связаны потрясающие воспоминания. Я полностью выложусь, как всегда. Надеюсь, что буду готов сыграть чуть лучше, чем на прошлой неделе. Посмотрим».