Надаль – в шаге от уникального рекорда ATP

Монфис идет следом за ним

Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

6-я и 21-я ракетки мира Рафаэль Надаль и Гаэль Монфис вышли в финалы турниров ATP 250, которые прямо сейчас проходят в Австралии.

Надаль поборется за титул в Мельбурне с Максимом Кресси, Монфис – в Аделаиде с Кареном Хачановым. Для Надаля это 19-й сезон подряд, в котором он выходит минимум в один финал (с 2004 года – прим). Монфис выходит в финалы 18 лет подряд. Они лидеры среди игроков с действующими сериями.

Лидером среди действующих игроков является Роджер Федерер с 20 сезонами в активе (2000-2019).

Напомним, ATP представила пятерку самых громких апсетов года.