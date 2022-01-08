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Надаль – в шаге от уникального рекорда ATP

Монфис идет следом за ним
Теннис ATP
08 января 15:57
Надаль – в шаге от уникального рекорда ATP
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

6-я и 21-я ракетки мира Рафаэль Надаль и Гаэль Монфис вышли в финалы турниров ATP 250, которые прямо сейчас проходят в Австралии.

Надаль поборется за титул в Мельбурне с Максимом Кресси, Монфис – в Аделаиде с Кареном Хачановым. Для Надаля это 19-й сезон подряд, в котором он выходит минимум в один финал (с 2004 года – прим). Монфис выходит в финалы 18 лет подряд. Они лидеры среди игроков с действующими сериями.

Лидером среди действующих игроков является Роджер Федерер с 20 сезонами в активе (2000-2019).

Напомним, ATP представила пятерку самых громких апсетов года.

Михаил Рыбак
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Рафаэль Надаль Гаэль Монфис

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