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Надаль в сумасшедшем матче обыграл Шаповалова и вышел в полуфинал Australian Open

Теннисисты провели на корты более четырех часов
Теннис Grand Slam
09:56
Надаль в сумасшедшем матче обыграл Шаповалова и вышел в полуфинал Australian Open
Рафаэль Надаль / Фото - bbc.co.uk
Пятая ракетка мира, легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, в 1/4 финала Australian Open переиграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

За 4 часа 10 минут Надаль оформил восемь эйсов и три брейка, 11 раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 14-й номер рейтинга АТР 20 раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, пять раз допустив двойную ошибку. 

После этой победы Надаля счет в личных встречах теннисистов стал 4:3 в пользу испанца.

В полуфинале Australian Open Надаль встретится либо с французом Гаэлем Монфисом, либо с итальянцем Маттео Берреттини.

Ранее Мэдисон Киз вышла в полуфинал Australian Open, переиграв олимпийскую чемпионку Токио-2020 Барбору Крейчикову (6:3, 6:2).
Владимир Кириченко
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Теги

Рафаэль Надаль Денис Шаповалов Australian Open

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