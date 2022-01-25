Надаль в сумасшедшем матче обыграл Шаповалова и вышел в полуфинал Australian Open

Теннисисты провели на корты более четырех часов

Рафаэль Надаль / Фото - bbc.co.uk

Пятая ракетка мира, легендарный испанский теннисист, в 1/4 финала Australian Open переиграл канадцасо счетом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.За 4 часа 10 минут Надаль оформил восемь эйсов и три брейка, 11 раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 14-й номер рейтинга АТР 20 раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, пять раз допустив двойную ошибку.После этой победы Надаля счет в личных встречах теннисистов стал 4:3 в пользу испанца.В полуфинале Australian Open Надаль встретится либо с французом, либо с итальянцемРанее Мэдисон Киз вышла в полуфинал Australian Open, переиграв олимпийскую чемпионку Токио-2020