Надаль повторил рекорд Федерера по количеству побед на открытых кортах
Надаль вернется в топ-3 рейтинга ATP
Легендарный испанец вышел в финал Masters в Индиан-Уэллс
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль вернется в топ-3 рейтинга ATP благодаря победе над Карлосом Алькарасом в полуфинале Masters в Индиан-Уэллс.
Выход в финал принесет легендарному испанцу 600 очков, которые позволят ему обойти в списке немецкого теннисиста Александра Зверева.
Последний день, когда «Король Грунта» был в топ-3 рейтинга ATP – это 8 августа 2021 года.
Рафаэль Надаль повторил рекорд Роджера Федерера по количеству побед на открытых кортах.
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