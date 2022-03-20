Надаль вернется в топ-3 рейтинга ATP

Легендарный испанец вышел в финал Masters в Индиан-Уэллс

Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль вернется в топ-3 рейтинга ATP благодаря победе над Карлосом Алькарасом в полуфинале Masters в Индиан-Уэллс.

Выход в финал принесет легендарному испанцу 600 очков, которые позволят ему обойти в списке немецкого теннисиста Александра Зверева.

Последний день, когда «Король Грунта» был в топ-3 рейтинга ATP – это 8 августа 2021 года.

Рафаэль Надаль повторил рекорд Роджера Федерера по количеству побед на открытых кортах.