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Надаль вернется в топ-3 рейтинга ATP

Легендарный испанец вышел в финал Masters в Индиан-Уэллс
Теннис ATP
20 марта 14:15
Надаль вернется в топ-3 рейтинга ATP
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль вернется в топ-3 рейтинга ATP благодаря победе над Карлосом Алькарасом в полуфинале Masters в Индиан-Уэллс.

Выход в финал принесет легендарному испанцу 600 очков, которые позволят ему обойти в списке немецкого теннисиста Александра Зверева.

Последний день, когда «Король Грунта» был в топ-3 рейтинга ATP – это 8 августа 2021 года.

Рафаэль Надаль повторил рекорд Роджера Федерера по количеству побед на открытых кортах.

Рене Тер Велде
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Рафаэль Надаль

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