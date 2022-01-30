Надаль: «Возможно, через полтора месяца я скажу, что это был мой последний Australian Open»

Фото: пресс-служба Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над второй ракеткой мира Даниилом Медведевым в финале Australian Open.

Эта победа стала 21-й для теннисиста на турнирах серии Большого шлема и по этому показателю он теперь рекордсмен:

Даже не знаю, ребята, что сказать… Это что-то невероятное, что произошло. Буду честен, полтора месяца назад я еще не знал, вернусь ли я в Тур, буду ли я играть. А сейчас я стою тут, перед всеми вами, рядом с этим трофеем, и вы представить себе не можете, как много я боролся, чтобы быть сейчас здесь. Не хватит слов благодарности за всю вашу поддержку, которую я получил от вас с первой секунды, вы были невероятны. Без сомнений, это были, наверное, самые эмоциональные месяцы в моей карьере. Поэтому в моем сердце навсегда останется эта поддержка, которую я почувствовал здесь за последние три недели.

Также не хватит слов, чтобы отблагодарить всю мою команду, всю семью, всех, кого сейчас нет тут со мной. Вы знаете, какими трудными были эти последние 1,5 года. В моменты, когда было плохо, вы были рядом постоянно, чтобы поддерживать меня. Ничего из этого не было бы возможным, если бы вас не было. Хочу сказать спасибо всем, кто сделал все, чтобы этот турнир состоялся. Большое спасибо Tennis Australia, сейчас трудное время для организации соревнований, но эти два года вы делаете отличную работу.

Возможно, через 1,5 месяца я скажу, что, быть может, это был мой последний Australian Open, но в данный момент у меня столько энергии, чтобы продолжать идти дальше. Спасибо вам всем, я правда не могу объяснить, какие эмоции сейчас переживаю. Могу только сказать, что я буду стараться сделать все, чтобы приехать сюда и в следующем году».