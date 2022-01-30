Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Надаль: «Возможно, через полтора месяца я скажу, что это был мой последний Australian Open»

Испанский теннисист выиграл рекордный турнир серии Большого шлема
Теннис Grand Slam
17:54
Надаль: «Возможно, через полтора месяца я скажу, что это был мой последний Australian Open»
Фото: пресс-служба Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над второй ракеткой мира Даниилом Медведевым в финале Australian Open.

Эта победа стала 21-й для теннисиста на турнирах серии Большого шлема и по этому показателю он теперь рекордсмен:

«В первую очередь, я знаю, что это тяжелый момент… Даниил, я был в такой же ситуации, как и ты, несколько раз на этом турнире, когда у меня были шансы забрать трофей. У меня нет сомнений, что ты выиграешь этот кубок несколько раз. Ты потрясающий теннисист. Я хочу поздравить твою команду и семью со всеми твоими достижениями. Это был один и самых эмоциональных матчей в моей карьере, для меня было честью разделить с тобой этот корт. Хочу пожелать тебе всего самого наилучшего в будущем.

Даже не знаю, ребята, что сказать… Это что-то невероятное, что произошло. Буду честен, полтора месяца назад я еще не знал, вернусь ли я в Тур, буду ли я играть. А сейчас я стою тут, перед всеми вами, рядом с этим трофеем, и вы представить себе не можете, как много я боролся, чтобы быть сейчас здесь. Не хватит слов благодарности за всю вашу поддержку, которую я получил от вас с первой секунды, вы были невероятны. Без сомнений, это были, наверное, самые эмоциональные месяцы в моей карьере. Поэтому в моем сердце навсегда останется эта поддержка, которую я почувствовал здесь за последние три недели.

Также не хватит слов, чтобы отблагодарить всю мою команду, всю семью, всех, кого сейчас нет тут со мной. Вы знаете, какими трудными были эти последние 1,5 года. В моменты, когда было плохо, вы были рядом постоянно, чтобы поддерживать меня. Ничего из этого не было бы возможным, если бы вас не было. Хочу сказать спасибо всем, кто сделал все, чтобы этот турнир состоялся. Большое спасибо Tennis Australia, сейчас трудное время для организации соревнований, но эти два года вы делаете отличную работу.

Возможно, через 1,5 месяца я скажу, что, быть может, это был мой последний Australian Open, но в данный момент у меня столько энергии, чтобы продолжать идти дальше. Спасибо вам всем, я правда не могу объяснить, какие эмоции сейчас переживаю. Могу только сказать, что я буду стараться сделать все, чтобы приехать сюда и в следующем году».


Напомним, вторую половину прошлого года Надаль восстанавливался после травмы и даже задумывался над завершением карьеры, а на старте этого – переболел коронавирусом.

Источник: БТУ Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Рафаэль Надаль Даниил Медведев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Медведев: «После матча спросил у Рафы: «Ты вообще устал?»
Медведев: «После матча спросил у Рафы: «Ты вообще устал?»
Теннис Grand Slam
18:04
Надаль обошел Федерера и Джоковича по количеству побед на турнирах серии Большого шлема
Надаль обошел Федерера и Джоковича по количеству побед на турнирах серии Большого шлема
Теннис Grand Slam
17:27
Надаль совершил лучший камбэк в карьере и стал чемпионом Australian Open
Надаль совершил лучший камбэк в карьере и стал чемпионом Australian Open
Теннис Grand Slam
16:18
Надаль в сете от рекордной победы на турнирах серии Большого шлема
Надаль в сете от рекордной победы на турнирах серии Большого шлема
Теннис Grand Slam
15:07
«Они иди*ты». Медведев во время финала Australian Open оскорбил фанатов
«Они иди*ты». Медведев во время финала Australian Open оскорбил фанатов
Теннис Grand Slam
14:45
Финал Australian Open. Рафаэль Надаль – Даниил Медведев. Видео трансляция
Финал Australian Open. Рафаэль Надаль – Даниил Медведев. Видео трансляция
Теннис Grand Slam
14:11

Новости: Теннис

Медведев: «После матча спросил у Рафы: «Ты вообще устал?»
Медведев: «После матча спросил у Рафы: «Ты вообще устал?»
Grand Slam
18:04
Надаль: «Возможно, через полтора месяца я скажу, что это был мой последний Australian Open»
Надаль: «Возможно, через полтора месяца я скажу, что это был мой последний Australian Open»
Grand Slam
17:54
Надаль обошел Федерера и Джоковича по количеству побед на турнирах серии Большого шлема
Надаль обошел Федерера и Джоковича по количеству побед на турнирах серии Большого шлема
Grand Slam
17:27
Надаль совершил лучший камбэк в карьере и стал чемпионом Australian Open
Надаль совершил лучший камбэк в карьере и стал чемпионом Australian Open
Grand Slam
16:18
Надаль в сете от рекордной победы на турнирах серии Большого шлема
Надаль в сете от рекордной победы на турнирах серии Большого шлема
Grand Slam
15:07
«Они иди*ты». Медведев во время финала Australian Open оскорбил фанатов
«Они иди*ты». Медведев во время финала Australian Open оскорбил фанатов
Grand Slam
14:45
Финал Australian Open. Рафаэль Надаль – Даниил Медведев. Видео трансляция
Финал Australian Open. Рафаэль Надаль – Даниил Медведев. Видео трансляция
Grand Slam
14:11
Интрига жива! Надаль отыграл один сет у Медведева в финале Australian Open
Интрига жива! Надаль отыграл один сет у Медведева в финале Australian Open
Grand Slam
14:06
2-0: Медведев вытащил сумасшедший сет у Надаля
2-0: Медведев вытащил сумасшедший сет у Надаля
Grand Slam
13:00
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
7
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
11
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Бокс Профессиональный бокс
27 января 12:10
10
Усик все же проигрывал Бетербиеву. Видео поражения украинца
Усик все же проигрывал Бетербиеву. Видео поражения украинца
Бокс Профессиональный бокс
24 января 14:55
6
Все новости