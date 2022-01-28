Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Надаль вышел в финал Australian Open

Рафа может стать первым, кому покорится 21 победа на турнирах Большого Шлема
Теннис Grand Slam
09:20
Надаль вышел в финал Australian Open
Фото: Australian Open

Пятая ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль стал первым финалистом Australian Open, обыграв Маттео Берреттини (ATP, 7) 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

За почти три часа на корте испанец сделал 5 эйсов, реализовал 4 из 8-и брейк-поинтов и допустил 2 «двойных». Итальянец 14 раз подал навылет, сделал 1 брейк и дважды ошибся при подаче.

Берретини больше выиграл в атаке (38 виннерсов против двадцати восьми), но большое количество брака (39 невынужденных ошибок против девятнадцати) стали ключом для победы Надаля. Это была вторая встреча теннисистов – Маттео впервые выиграл гейм у Рафы.

В случае успеха в следующем матче Надаль станет первым, кому удастся выиграть 21 турнир Большого Шлема. Соперник Рафаэля определится в противостоянии Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция).

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Рафаэль Надаль Маттео Берреттини

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Надаль: «Я не думал, что у меня будет шанс выиграть Australian Open в 2022»
Надаль: «Я не думал, что у меня будет шанс выиграть Australian Open в 2022»
Теннис Grand Slam
09:30
Надаль: «Я просто рад находиться в финале»
Надаль: «Я просто рад находиться в финале»
Теннис Grand Slam
09:21
Монфис: «Я надеюсь, что однажды я все-таки сумею все сделать правильно»
Монфис: «Я надеюсь, что однажды я все-таки сумею все сделать правильно»
Теннис Grand Slam
25 января 18:21
И Свитолина не помогла. Монфис в тяжелейшем матче с Берреттини зачехлил ракетку на Australian Open
И Свитолина не помогла. Монфис в тяжелейшем матче с Берреттини зачехлил ракетку на Australian Open
Теннис Grand Slam
25 января 15:58
Видеообзор матча Надаль – Шаповалов
Видеообзор матча Надаль – Шаповалов
Теннис Grand Slam
25 января 13:12
Шаповалов: «Я оговорился, когда сказал, что судья продажный»
Шаповалов: «Я оговорился, когда сказал, что судья продажный»
Теннис Grand Slam
25 января 12:29

Новости: Теннис

Надаль: «Я не думал, что у меня будет шанс выиграть Australian Open в 2022»
Надаль: «Я не думал, что у меня будет шанс выиграть Australian Open в 2022»
Grand Slam
09:30
Надаль: «Я просто рад находиться в финале»
Надаль: «Я просто рад находиться в финале»
Grand Slam
09:21
Надаль вышел в финал Australian Open
Надаль вышел в финал Australian Open
Grand Slam
09:20
Украинская теннисистка обновит личный рекорд в рейтинге WTA
Украинская теннисистка обновит личный рекорд в рейтинге WTA
WTA
27 января 21:30
Джокович откроет сезон турниром в Дубае
Джокович откроет сезон турниром в Дубае
ATP
27 января 20:33
Свитолина поднимется в рейтинге WTA, несмотря на неудачное выступление на Australian Open
Свитолина поднимется в рейтинге WTA, несмотря на неудачное выступление на Australian Open
WTA
27 января 19:50
Стаховский – об отсутствии Джоковича на Australian Open-2022: «То, что произошло с Новаком, – несправедливо»
Стаховский – об отсутствии Джоковича на Australian Open-2022: «То, что произошло с Новаком, – несправедливо»
Grand Slam
27 января 19:01
Барти уничтожила очередную соперницу. Видеообзор матча против Киз
Барти уничтожила очередную соперницу. Видеообзор матча против Киз
Grand Slam
27 января 14:29
Коллинз снесла с корта Швентек и вышла в финал Australian Open
Коллинз снесла с корта Швентек и вышла в финал Australian Open
Grand Slam
27 января 13:43
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
6
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости