Надаль вышел в финал Australian Open

Рафа может стать первым, кому покорится 21 победа на турнирах Большого Шлема

Фото: Australian Open

Пятая ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль стал первым финалистом Australian Open, обыграв Маттео Берреттини (ATP, 7) 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.



За почти три часа на корте испанец сделал 5 эйсов, реализовал 4 из 8-и брейк-поинтов и допустил 2 «двойных». Итальянец 14 раз подал навылет, сделал 1 брейк и дважды ошибся при подаче.

Берретини больше выиграл в атаке (38 виннерсов против двадцати восьми), но большое количество брака (39 невынужденных ошибок против девятнадцати) стали ключом для победы Надаля. Это была вторая встреча теннисистов – Маттео впервые выиграл гейм у Рафы.

В случае успеха в следующем матче Надаль станет первым, кому удастся выиграть 21 турнир Большого Шлема. Соперник Рафаэля определится в противостоянии Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция).