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Надаль вышел в полуфинал турнира в Акапулько

Там Рафа скрестит ракетки с Медведевым
Теннис ATP
08:59
Надаль вышел в полуфинал турнира в Акапулько
Фото: пресс-служба турнира

Пятая ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль победил в 1/4 финала турнира серии ATP500 в Акапулько Томми Пола (ATP, 39) 6:0, 7:6 (5).

За два часа на корте испанец сделал 2 эйса, реализовал 6 из четырнадцати брейк-поинтов и четырежды ошибся при подаче. Американец четырежды подал навылет, допустил две «двойных» и сделал 3 брейка. Это была первая встреча теннисистов.

В полуфинале турнира Рафа сыграет с Даниилом Медведевым, который со следующей недели возглавит рейтинг ATP.

Олег Шумейко-младший
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