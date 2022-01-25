Надаль высказался о конфликте с Шаповаловым, который произошел прямо на корте

Фото: Rafael Nadal Fans

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о конфликте с Денисом Шаповаловым.

В начале второго сета Шаповалов обратился к судье на вышке Карлосу Бернардесу, потребовав, чтобы тот дал предупреждение Надалю за слишком долгую подготовку к выполнению подачи.

Надаль считает, что в том моменте канадец был неправ. По словам Рафаэля, к топ-игрокам нет никакого особого отношения:

Я знаю, что взял чуть больше времени после первого сета, потому что мне нужно было переодеться. И обычно в конце сета судья дает чуть больше времени – особенно когда так влажно. Судьи дают переодеться, потому что нельзя играть в таком виде.

Думаю, в этот момент Денис разозлился, потому что судья объявил «время», а мне еще нужно было 30 секунд. Но, по-моему, Карлос (Бернардес) правильно поступил. Его небольшой ошибкой было то, что он объявил «время». Обычно в конце сета судья осматривается и ждет, пока все игроки готовы и переоделись.

И, по-моему, я соблюдаю все правила. Я считаю, что Денис был неправ в этом случае. Но я понимаю, что он проиграл сет и хотел играть быстро. Но я думаю, что и он позже понял, что после сета дают чуть больше времени на переодевание.

И когда после второго сета я ушел в туалет – не знаю, может быть, вы не в курсе, но в этом году у нас новое правило. По-моему, из-за Стефаноса (Циципаса) – я тогда не был в туре, но слышал, что он тратил слишком много времени. Так что новое правило ограничивает время.

Когда после второго сета я пошел переодеваться, мой сопровождающий все время объявлял – три минуты, две минуты, минута. И я следовал тому, что мне говорят.

И я не считаю, что сегодня играл намного медленнее него.

Я не считаю, что заслуживаю особого отношения. И я не хочу, чтобы его ко мне проявляли. И не думаю, что это так. И Карлос, которого я очень уважаю, всегда очень жестко ко мне относился на корте. (Бернардес долгое время не судил матчи Надаля из-за конфликта по поводу затяжек времени. И однажды Надалю пришлось переодевать шорты на корте, потому что бразилец не отпустил его в раздевалку).

По-моему, многие считают, что топ-игрокам дают привилегии, но на корте это не так. Я считаю, что в данном случае Денис неправ.

Последние годы на корте есть секундомер, вообще появилось больше мер, чтобы ситуация была справедливой для всех.

Я сочувствую Денису, он провел отличный матч и, конечно, ему трудно смириться с тем, что он проиграл – особенно после того, как я просел физически. Наверное, он это чувствовал, но мне удалось победить.

Я желаю ему успехов. Он молодой, и мы все в молодости допускаем ошибки. Я, например, допустил очень много. Наверное, позже он поймет, что сегодня был неправ».