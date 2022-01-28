Надаль: «Я не думал, что у меня будет шанс выиграть Australian Open в 2022»

Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Легендарный испанец Рафаэль Надаль в послематчевом интервью поделился ожиданиями от финала Australian Open.

Мне посчастливилось выиграть этот турнир один раз в 2009, и я не думал, что у меня будет еще один шанс в 2022.

Так что сегодня я постараюсь насладиться победой, а послезавтра выложусь на максимум».