Надаль: «Я просто рад находиться в финале»
Надаль: «Я не думал, что у меня будет шанс выиграть Australian Open в 2022»
Пятая ракетка мира поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии
09:30
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Легендарный испанец Рафаэль Надаль в послематчевом интервью поделился ожиданиями от финала Australian Open.
«Для меня важнее всего Australian Open. Это потрясающий турнир, по ходу которого мне несколько раз не везло с травмами. Иногда я играл сложные финалы, в которых у меня были шансы – против Новака в 2012, против Роджера в 2017. Несколько раз я был близок.
Мне посчастливилось выиграть этот турнир один раз в 2009, и я не думал, что у меня будет еще один шанс в 2022.
Так что сегодня я постараюсь насладиться победой, а послезавтра выложусь на максимум».
В финале Australian Open Рафаэль Надаль встретится с Даниилом Медведевым или Стефаносом Циципасом.
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