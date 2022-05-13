Надаль: «Я не травмирован, но стопа снова очень болит»
Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль в интервью TennisFans Productions рассказал о своей текущей физической форме.
«Это стопа. Снова очень болит стопа. Я не травмирован. Я игрок, который живет с травмой. Она всегда есть. Честно говоря, это тяжело. Иногда мне трудно это принять. Очень часто я не могу нормально тренироваться.
Сегодня в середине второго сета появились проблемы. И я больше уже не мог играть. Не хочу умалять заслуги Дениса, он молодец.
Самое неприятное, что играл я сегодня намного лучше, чем в последнее время. В игре было много положительного. Но когда начинаются такие проблемы, все положительное исчезает.
Ситуация сложная, но остается только бороться. Честно, я даже не могу больше ничего сказать.
Не знаю, что произойдет в ближайшие пару дней. И точно не знаю, что произойдет через неделю. Roland Garros по-прежнему остается моей целью – до него еще неделя и несколько дней. Я продолжаю о нем мечтать.
Сейчас мне нужно, чтобы не было боли и я мог тренироваться. Сегодня я не могу играть, но, может быть, через два дня станет лучше. На Roland Garros со мной будет врач, иногда это помогает».
Денис Шаповалов остановил Рафаэля Надаля в третьем круге Masters в Италии.
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