Надаль: «Я не травмирован, но стопа снова очень болит»

Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль в интервью TennisFans Productions рассказал о своей текущей физической форме.

Сегодня в середине второго сета появились проблемы. И я больше уже не мог играть. Не хочу умалять заслуги Дениса, он молодец.

Самое неприятное, что играл я сегодня намного лучше, чем в последнее время. В игре было много положительного. Но когда начинаются такие проблемы, все положительное исчезает.

Ситуация сложная, но остается только бороться. Честно, я даже не могу больше ничего сказать.

Не знаю, что произойдет в ближайшие пару дней. И точно не знаю, что произойдет через неделю. Roland Garros по-прежнему остается моей целью – до него еще неделя и несколько дней. Я продолжаю о нем мечтать.

Сейчас мне нужно, чтобы не было боли и я мог тренироваться. Сегодня я не могу играть, но, может быть, через два дня станет лучше. На Roland Garros со мной будет врач, иногда это помогает».