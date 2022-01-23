Надаль: «Я очень рад, что снова вышел в четвертьфинал»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в послематчевом интервью прокомментировал победу над французом Адрианом Маннарино в четвертом круге Australian Open.
«Первый сет был очень-очень эмоциональным, произойти могло что угодно. В итоге мне немного повезло, но до этого у меня были шансы. У Адриана тоже.
Все знают, как в теннисе важна психология, и после безумного первого сета брейк в начале второго сета сыграл ключевую роль.
Адриан фантастически играл весь турнир, обыграл очень сильных игроков – Карацева, Хуркача. Сегодня в первом сете мне было очень сложно контролировать его мяч, он пробивает очень плоско и очень быстро. Я рад, что выжил в этом первом сете – несомненно.
Если честно, на этом турнире у меня было много шансов бороться за титул. Мне очень нравится здесь играть, но иногда не везло с травмами, иногда не везло с тем, что соперники были сильнее меня.
Но в целом мне очень нравится, и я очень рад, что снова вышел в четвертьфинал. Это много для меня значит».
В следующем матче Рафаэль Надаль сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.