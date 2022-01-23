Надаль: «Я очень рад, что снова вышел в четвертьфинал»

Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в послематчевом интервью прокомментировал победу над французом Адрианом Маннарино в четвертом круге Australian Open.

Все знают, как в теннисе важна психология, и после безумного первого сета брейк в начале второго сета сыграл ключевую роль.

Адриан фантастически играл весь турнир, обыграл очень сильных игроков – Карацева, Хуркача. Сегодня в первом сете мне было очень сложно контролировать его мяч, он пробивает очень плоско и очень быстро. Я рад, что выжил в этом первом сете – несомненно.

Если честно, на этом турнире у меня было много шансов бороться за титул. Мне очень нравится здесь играть, но иногда не везло с травмами, иногда не везло с тем, что соперники были сильнее меня.

Но в целом мне очень нравится, и я очень рад, что снова вышел в четвертьфинал. Это много для меня значит».