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Надаль: «Я очень рад, что снова вышел в четвертьфинал»

Пятая ракетка мира прокомментировал победу над Адрианом Маннарино
Теннис Grand Slam
16:15
Надаль: «Я очень рад, что снова вышел в четвертьфинал»
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в послематчевом интервью прокомментировал победу над французом Адрианом Маннарино в четвертом круге Australian Open.

«Первый сет был очень-очень эмоциональным, произойти могло что угодно. В итоге мне немного повезло, но до этого у меня были шансы. У Адриана тоже.

Все знают, как в теннисе важна психология, и после безумного первого сета брейк в начале второго сета сыграл ключевую роль.

Адриан фантастически играл весь турнир, обыграл очень сильных игроков – Карацева, Хуркача. Сегодня в первом сете мне было очень сложно контролировать его мяч, он пробивает очень плоско и очень быстро. Я рад, что выжил в этом первом сете – несомненно.

Если честно, на этом турнире у меня было много шансов бороться за титул. Мне очень нравится здесь играть, но иногда не везло с травмами, иногда не везло с тем, что соперники были сильнее меня.

Но в целом мне очень нравится, и я очень рад, что снова вышел в четвертьфинал. Это много для меня значит».

В следующем матче Рафаэль Надаль сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.

Рене Тер Велде
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Теги

Рафаэль Надаль Адриан Маннарино

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