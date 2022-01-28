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Надаль: «Я просто рад находиться в финале»

Испанец не скрывал эмоций
Теннис Grand Slam
09:21
Надаль: «Я просто рад находиться в финале»
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Легендарный испанец Рафаэль Надаль в послематчевом интервью прокомментировал победу над итальянцем Маттео Берреттини в полуфинале Australian Open.

«Мне кажется, я очень здорово начал матч. Это были лучшие первые два сета за долгое время у меня. Но я знал, что Маттео – хороший игрок, и в какой-то момент он начал рисковать и добился своего.

Как добиться своего? Только страдать и терпеть. Я очень рад попасть в финал.

Маттео каждый год играет все лучше, был в финале Wimbledon, в полуфинале здесь. Каждый год он играет все лучше и лучше. И когда-нибудь добьется своей цели.

После теплового удара в четвертьфинале на следующий день я чувствовал себя намного лучше, даже не ожидал. Провел на корте 15 минут. А на следующий день уже тренировался час. Мне очень повезло, что был дополнительный день отдыха.

Все знают, что я больше люблю играть на открытых кортах. Но тут потрясающий стадион, потрясающие болельщики. И я наслаждался игрой. Вы знаете, полтора месяца назад я не знал вообще, выйду ли я когда-нибудь на корт. Поэтому неважно было, под крышей я играю или без крыши. Я просто рад находиться тут».


В финале Australian Open Рафаэль Надаль встретится с Даниилом Медведевым или Стефаносом Циципасом.

Рене Тер Велде
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Теги

Рафаэль Надаль Маттео Берреттини

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