Надаль: «Я просто рад находиться в финале»

Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Легендарный испанец Рафаэль Надаль в послематчевом интервью прокомментировал победу над итальянцем Маттео Берреттини в полуфинале Australian Open.

Как добиться своего? Только страдать и терпеть. Я очень рад попасть в финал.

Маттео каждый год играет все лучше, был в финале Wimbledon, в полуфинале здесь. Каждый год он играет все лучше и лучше. И когда-нибудь добьется своей цели.

После теплового удара в четвертьфинале на следующий день я чувствовал себя намного лучше, даже не ожидал. Провел на корте 15 минут. А на следующий день уже тренировался час. Мне очень повезло, что был дополнительный день отдыха.

Все знают, что я больше люблю играть на открытых кортах. Но тут потрясающий стадион, потрясающие болельщики. И я наслаждался игрой. Вы знаете, полтора месяца назад я не знал вообще, выйду ли я когда-нибудь на корт. Поэтому неважно было, под крышей я играю или без крыши. Я просто рад находиться тут».