Надаль: «Я провел лучший матч после возвращения»

Рафаэль Надаль / фото - tennisnet.com

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в интервью на корте прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в третьем круге Australian Open.

Я играл с отличным соперником и хорошим другом. По-моему, провел лучший матч после возвращения – несомненно.

Как я говорил, последние полтора года были тяжелыми, но для меня такие вечера очень много значат. Они придают мне сил на то, чтобы двигаться дальше и бороться. Все усилия, которые мы с командой и семьей приложили для возвращения, очень много для меня значат».