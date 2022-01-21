Надаль пробился в 1/8 финала Australian Open
Надаль: «Я провел лучший матч после возвращения»
Пятая ракетка мира прокомментировал победу над Кареном Хачановым
17:00
Рафаэль Надаль / фото - tennisnet.com
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в интервью на корте прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в третьем круге Australian Open.
«Для меня это особенная неделя. Во время возвращения оттуда, откуда я возвращаюсь, каждый подобный матч – особенный.
Я играл с отличным соперником и хорошим другом. По-моему, провел лучший матч после возвращения – несомненно.
Как я говорил, последние полтора года были тяжелыми, но для меня такие вечера очень много значат. Они придают мне сил на то, чтобы двигаться дальше и бороться. Все усилия, которые мы с командой и семьей приложили для возвращения, очень много для меня значат».
Рафаэль Надаль в третьем круге Australian Open одержал победу над Кареном Хачановым.
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