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Надаль: «Я провел лучший матч после возвращения»

Пятая ракетка мира прокомментировал победу над Кареном Хачановым
Теннис Grand Slam
17:00
Надаль: «Я провел лучший матч после возвращения»
Рафаэль Надаль / фото - tennisnet.com

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в интервью на корте прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в третьем круге Australian Open.

«Для меня это особенная неделя. Во время возвращения оттуда, откуда я возвращаюсь, каждый подобный матч – особенный.

Я играл с отличным соперником и хорошим другом. По-моему, провел лучший матч после возвращения – несомненно.

Как я говорил, последние полтора года были тяжелыми, но для меня такие вечера очень много значат. Они придают мне сил на то, чтобы двигаться дальше и бороться. Все усилия, которые мы с командой и семьей приложили для возвращения, очень много для меня значат».

Рафаэль Надаль в третьем круге Australian Open одержал победу над Кареном Хачановым.

Рене Тер Велде
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Рафаэль Надаль Карен Хачанов

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