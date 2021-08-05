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Надаль: «Я в нормальной физической форме, но нужно, чтобы стопа меньше болела»

Испанец вернулся на корт после 2-месячной паузы
Теннис ATP
5 августа 14:45
Надаль: «Я в нормальной физической форме, но нужно, чтобы стопа меньше болела»
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль вернулся на корт на турнире в Вашингтоне, США, после двухмесячной паузы после Roland Garros. Испанец брал перерыв для лечения травмы. После первого выигранного матча теннисист заявил в комментарии Tennis Majors, что все еще испытывает некоторый дискомфорт.

«Когда играешь против Сока – это всегда испытание. У меня было пару месяцев без соревнований, я вернулся на корт после некоторых проблем. Сейчас я в нормальной физической форме. Но, откровенно, нужно, чтобы стопа болела немного меньше. Это правда. Но в целом физически я чувствую себя более-менее хорошо.

Конечно, нужно играть такие матчи, чтобы набирать форму. Это все часть процесса, я много раз проходил через это на протяжении своей карьеры. Так что я не беспокоюсь. Нужно выигрывать такие матчи, они помогают стать лучше. Если ситуация со стопой улучшится, то и все остальное шаг за шагом станет лучше.

Не думаю, что мне нужно много времени для восстановления. Я достаточно уже отдыхал. Возможно, сейчас то, что мне нужно, это именно играть. Я отыграл на корте три часа, так что и тренировки мне не нужны. Я проведу легкую разминку и постараюсь подготовиться к матчу с Харрисом. Меня ждет трудный соперник. Завтра новый день и у меня будет еще один шанс выступить перед этой потрясающей публикой. Я бы хотел вновь пережить эти моменты».

Надаль ранее раскритиковал поведение Новака Джоковича на Играх-2020.

Антон Кривенко
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Теги

Рафаэль Надаль Джек Сок

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