Маррей обыграл своего грозного соотечественника в 1/4 финала турнира в Абу-Даби. Следующий – Надаль
Надаль: «Я знаю, что вернуться будет нелегко, сейчас у меня нет больших ожиданий»
Испанский теннисист поделился настроем на выставочный турнир в Абу-Даби
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился настроем на выставочный турнир в Абу-Даби.
Испанца цитирует yahoo.com:
«Дело не в боли. Ее я испытывал много раз за карьеру, почти все время. Дело скорее в том, получится ли с ней справляться, чтобы успешно выступать. Посмотрим, нужно попробовать сыграть.
Я знаю, что вернуться будет нелегко, сейчас у меня нет больших ожиданий. Но изначальные ожидания – приехать сюда, играть перед замечательной публикой, снова соперничать с отличными игроками и получать удовольствие.
Я очень надеюсь, что ноге будет все лучше и лучше и я вернусь на тот уровень, на котором хочу быть».
Рафаэль Надаль рассказал о своих физических кондициях перед началом сезона.
Комментарии 0