Надаль: «Я знаю, что вернуться будет нелегко, сейчас у меня нет больших ожиданий»

Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился настроем на выставочный турнир в Абу-Даби.

Испанца цитирует yahoo.com:

Я знаю, что вернуться будет нелегко, сейчас у меня нет больших ожиданий. Но изначальные ожидания – приехать сюда, играть перед замечательной публикой, снова соперничать с отличными игроками и получать удовольствие.

Я очень надеюсь, что ноге будет все лучше и лучше и я вернусь на тот уровень, на котором хочу быть».